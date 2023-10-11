Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’ye inanılmaz bir ilgi var



TÜRKİYE'YE İLGİ BÜYÜK

Türkiye'ye inanılmaz bir ilgi var. Londra'da üç gün boyunca hem yatırım fonları hem yatırım bankaları hem de doğrudan yatırım yapan şirketler başta olmak üzere bütün yatırımcı yelpazesi ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu, 85'in üzerinde kurum temsilcisi, 100'ün üzerinde yatırımcıyla temasımız oldu, bu normal çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük. Uzun süredir çeşitli nedenlerle özellikle portföy yatırımları uzak duruyordu. Algıda değişiklik var mı? Ciddi bir iyileşme var. Programa ilişkin bir çerçeve sunuyoruz.