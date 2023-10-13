13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüştü

Bakan Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
Bakan Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi. Diğer yandan IIF Başekonomisti Robin Brooks ise toplantılardaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'ten övgü ile bahsetti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

3 milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMCI İLGİSİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi.

TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı ile görüştü TCMB BAŞKANI ERKAN, FED BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞEKONOMİST BROOKS'TAN BAKAN ŞİMŞEK'E ÖVGÜ

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.

Brooks, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."

Emekli maaşlarında yol haritası ne olacak? EMEKLİ MAAŞLARINDA YOL HARİTASI NE OLACAK?
Türkiye’ye yeni yatırımlar geliyor TÜRKİYE'YE YENİ YATIRIMLAR GELİYOR
Bakan Şimşek’ten yatırım hamlesi BAKAN ŞİMŞEK'TEN "YATIRIM" HAMLESİ
Türkiye’ye küresel fon akışı başladı TÜRKİYE'YE KÜRESEL FON AKIŞI BAŞLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA