Yatırımın merkezi: Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.

75 TRİLYON DOLARLIK TRAFİK

Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.