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Yatırımın merkezi: Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Rezerv birikimine devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Yatırımın merkezi: Türkiye! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslaraarası yatırımcılarla temas kurmaya devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek Londra'da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Mehmet Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Şimşek Londra'da çok verimli toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra'da da devam etti.

KÖRFEZ ABD VE LONDRA
Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde New York'ta devam etti.

Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.

75 TRİLYON DOLARLIK TRAFİK

Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

ŞİMŞEK, HAFTAYA YENİDEN YOLLARDA
Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

TÜRKİYE'YE YENİ YATIRIMLAR GELİYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu.

Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık." ifadelerini kullandı.

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