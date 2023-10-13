Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
Nisan ayında başlayan ve ücretsiz 25 metreküp doğalgaz kampanyası büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu kampanya kapsamında, konut aboneleri için ilk 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak sunuluyordu. Peki bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Ücretsiz doğalgaz kampanyası, mutfak ve sıcak su gibi temel ihtiyaçlar için kullanılan aylık 25 metreküp doğalgazın vatandaşlara bedelsiz olarak sunulduğu bir uygulama olarak geçtiğimiz nisan ayında duyurulmuştu. Bu kampanya, özellikle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Arama motorlarında "Bedava doğalgaz son durum ne?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI EKİM 2023
BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU?
25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan 2023'te 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. Buna göre 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL EDİYOR?
1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.
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- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
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