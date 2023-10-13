Son dakika: Hükümetten 630 milyon liralık destek müjdesi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Deprem bölgesinin Türkiye'de tarımsal hasılanın yüzde 15'ini kapsadığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'deki 7 çiftçiden 1'inin afet bölgesinde olduğunu ifade etti.

Afet bölgesinde çalışmaları gözden geçirmek ve eksiklikleri görmek adına Malatya'ya geldiklerini hatırlatan Yumaklı, "Malatya'da tarımsal arazilerin sulamaya açılması konusu bizim en önemli konumuz. Hali hazırda Malatya'da DSİ takibinde olan 37 proje var. Bunlarla ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar Malatya'da yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. Malatya'ya bu süre içerisinde bir bal ormanı da kurmuş olacağız." diye konuştu.

Malatya'da 449 aileye 60 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağladıklarını anlatan Yumaklı, kentin ekoturizm ve doğa turizmden faydalanmasını da sağlayacaklarını söyledi.