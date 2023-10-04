Son dakika: Dünya buğday stoku alarm veriyor! Dünya Başkan Erdoğan’ın atacağı adımlara bakıyor

TÜRKİYE BELİRLEYİCİ



Ulusoy sözlerine şöyle devam etti:

"Son 9 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD'de kurulan, dünyada 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM'un Avrasya Bölge Başkanlığı'nı üstlenmekte. Toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7.1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve un ihracatının yüzde 59'unu temsil eden Avrasya Bölge Başkanlığı, dünyanın en büyük buğday üreticilerini ve un ihracatçılarını temsil ediyor." IAOM Avrasya'da yer alan ülkelerden Rusya, 87 milyon tonluk buğday üretimiyle dünyanın ilk 5 buğday üreticisinden biri. Tek başına dünya buğdayının yüzde 10'unu ve Avrasya bölgesinin buğday üretiminin yüzde 30'unu temsil ediyor. 32 ülke arasında 25 milyon tonla Ukrayna, 16 milyon tonla Kazakistan ve 19 milyon tonla Türkiye de yer alıyor.