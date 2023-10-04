Son dakika: Dünya buğday stoku alarm veriyor! Dünya Başkan Erdoğan'ın atacağı adımlara bakıyor
SON DAKİKA | Dünya genelinde tahıl krizi tırmanıyor. Türkiye'nin girişimleri ile Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle sekteye uğrayan ekonominin can damarı tahıl adına koridor oluşturularak dünyanın pek çok noktasına sevkiyatlar yapılmıştı. Ancak savaş nedeniyle yaşanan gerilim devam edince tahıl koridoru Rusya tarafından tek taraflı olarak askıya alındı. Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları ile bu sancılı dönem atlatılmaya çalışılırken Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy'dan önemli bir açıklama geldi. Ulusoy, bir sonraki hasat sezonuna kadar dünyada 2 aylık tüketime yetecek buğday kaldığına ifade ederek “TMO 10 milyon tonluk alımla hem üretimde sürdürülebilirliği sağladı hem de risklere karşı güvenlik stoku oluşturdu” dedi. Bu bağlamda dünya Başkan Erdoğan’ın Rus lider Putin’le yapacağı temaslar için eline bakıyor.
TAHIL KORİDORU VE TÜRKİYE FAKTÖRÜ
Diğer yandan Türkiye'nin girişimleri ile Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle sekteye uğrayan ekonominin can damarı tahıl adına koridor oluşturularak dünyanın pek çok noktasına sevkiyatlar yapılmıştı.
Ancak savaş nedeniyle yaşanan gerilim devam edince tahıl koridoru Rusya tarafından tek taraflı olarak askıya alındı.
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2024'ün ana gündemlerinden birinin buğday olacağını söyledi.
Türkiye'nin son dönemde kritik roller üstlenerek buğday koridorlarını açtığını ifade eden Ulusoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın çabalarıyla küresel gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyan çalışmalar yapıldı. Buğday kritik bir öneme sahip olacak. Çin hariç dünya, 2024 Haziran'ında bir sonraki hasat sezonuna sadece 2 aylık tüketime yetebilecek buğdayla girecek" dedi.
TÜRKİYE BELİRLEYİCİ
Ulusoy sözlerine şöyle devam etti:
"Son 9 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD'de kurulan, dünyada 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM'un Avrasya Bölge Başkanlığı'nı üstlenmekte. Toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7.1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve un ihracatının yüzde 59'unu temsil eden Avrasya Bölge Başkanlığı, dünyanın en büyük buğday üreticilerini ve un ihracatçılarını temsil ediyor." IAOM Avrasya'da yer alan ülkelerden Rusya, 87 milyon tonluk buğday üretimiyle dünyanın ilk 5 buğday üreticisinden biri. Tek başına dünya buğdayının yüzde 10'unu ve Avrasya bölgesinin buğday üretiminin yüzde 30'unu temsil ediyor. 32 ülke arasında 25 milyon tonla Ukrayna, 16 milyon tonla Kazakistan ve 19 milyon tonla Türkiye de yer alıyor.
UN İHRACATINDA LİDER
Türkiye'nin, un ihracatında 9 yıldır dünya lideri olduğunu belirten Ulusoy, "Dünya buğday stok kullanım oranı 2016/2017 sezonundan bu yana yüzde 34 ile en düşük seviyede. Üstelik 265 milyon tonluk buğday stokunun yarısından fazlası Çin'in elinde. Stok kullanım oranı tarihte ilk kez yüzde 17'ye düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.
TMO DOĞRU ADIM ATTI
TMO'NUN Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 milyon tonu geçen müdahale alımıyla hem üretimin sürdürülebilirliğini sağladığını hem de ilerleyen dönemlerde oluşabilecek risklere karşı güvenlik stoğu oluşturduğunu ifade eden Ulusoy, "Panama Kanalı'nda, su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesi, geçiş kısıtlamalarının uygulanmasına sebep oldu. Lojistikte yaşanan problemler, gıda tedarik zincirini daha da zorluyor" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni
- Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
- 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı!
- 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?
- Emekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! Refah payı, OVP, 5.000 TL ikramiye, seyyanen... TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş!
- 2. Torba Yasa müjdesi tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik...
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr
- MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 3 Ekim 2023 Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle!
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?
- Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023? AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi?