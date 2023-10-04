Bakan Uraloğlu Kazakistan’da konuştu: Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız

"BASRA KÖRFEZİ'Nİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA BAĞLAYACAĞIZ"

Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru 'Kalkınma Yolu'nun bin 200 kilometreden oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, "Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergâhın yıllık kapasitesinin 4,7 milyon TEU konteyner ve 28,5 milyon ton dökme yük olmasını planlıyoruz. Bu proje ile Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Bu devasa proje ile Orta Doğu'nun Batı Avrupa ile çevre dostu ve kesintisiz bir yük güzergahının oluşması sağlanmış olacak. Projenin ana paydaşı olan ülkelerden biri olarak, bizler en kısa sürede ilk kazmayı vurarak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hayata geçirilecek bu koridorla, dostlarımızdan Orta Asya yönünde de yük göndermeyi planladıkları bilgisini edindik. Bu sayede, Orta Koridor'da çokça vurgulanan ve pek ilerleme kaydedemediğimiz Batı-Doğu yönünde yük hareketini de önemli ölçüde sağlamış olacağız. Kalkınma Yolu gibi bölgesel girişimlerde Türkiye olarak her zaman yapıcı ve çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, "Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü hâline gelme yolunda ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.