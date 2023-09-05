Başkan Erdoğan’dan Soçi dönüşü kritik mesajlar: Tahıl Anlaşması, Suriye ile normalleşme, Rus gazının Türkiye üzerinden transferi...

Değerli basın mensubu arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Putin'in davetine icabette Soçi'ye yaptığımız ziyareti tamamlamış bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde Rusya ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca ele aldık, önümüzdeki döneme dair görüş alışverişinde bulunduk. Şu an 69 milyar dolar olan ticaret hacmimizdeki büyümeyi sürdürmek istiyoruz. Müşterek çabalarımızla hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak.

Görüşmemizde ekonomik ilişkilerimizi de bu doğrultuda tüm yönleriyle gerek heyetler arası görüşmede gerekse ikili yaptığımız yemekli görüşmede ele aldık. Karşılıklı saygı temelinde tesis ettiğimiz kurumlar arası diyaloğun faydasını hem ikili ilişkilerimizde hem de bölgesel ve küresel düzeyde gördük.

Bunun en güzel örneği bildiğiniz üzere küresel gıda kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayan Karadeniz Girişimi'dir. Girişimin yeniden canlandırılması tüm dünya bakımından öncelikli bir konudur. Bu konuda Birleşmiş Milletler ile yakın temas içindeyiz.. Zaten bildiğiniz gibi bu ay içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulumuz var. Orada Guterres ile yine görüşmelerimiz olacak bu konuları da ele alacağız. Genel Sekreter Sayın Guterres'in çabalarını takdir ettiğimiz ve desteklediğimizi de tekrar ifade etmek isterim.

Birleşmiş Milletler, katkılarımız neticesinde Girişimin yeniden canlandırılmasının önünü açacak yeni bir paket hazırladı. Bu yeni öneriler paketinin teknik boyutunu Dışişleri Bakanım Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Ben de konuyu bugün Sayın Putin ile ayrıntılı şekilde değerlendirdim. İnşallah kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir neticeye varacağımızı da inanıyorum.