Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
Emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi hakkındaki son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kurban ve Ramazan Bayramları'nda olduğu gibi emeklilere yılda iki kez verilen ikramiyelere ek olarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel olarak 5 bin TL ikramiye verileceği iddiaları gündeme gelmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda hazırlıklar yaptığı konuşuluyor. İşte son gelişmeler...
Emeklilere yönelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl ikramiyesi konusu, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için büyük bir önem taşıyor. Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye alırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da özel bir ikramiye verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevapları...
Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.
EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ!
Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!
New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirmede son durumu paylaştı:
"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meclis açılışı ardından yeniden basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.
CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!
Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.
7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANA EK ZAM VAR MI?
İyileştirme çalışmasının en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olması bekleniyor. 7500 TL üzeri emekli maaşı alanlar için henüz bir açıklama gelmedi.
Konuya dair araştırmalar devam ediyor.
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- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
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