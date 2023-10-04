Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?

Emeklilere yönelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl ikramiyesi konusu, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için büyük bir önem taşıyor. Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye alırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da özel bir ikramiye verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevapları...

Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.