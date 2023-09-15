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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tahıl anlaşması ve Kafkasya açıklaması

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den tahıl anlaşması ve Kafkasya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada "Tahıl anlaşmasının aktif hale gelmesi için girişimlerimiz sürüyor" dedi. Diğer taraftan Güler, Kafkasya'daki istikrara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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