Dünyanın dikkati üzerimizde! ABD: Türkiye ve BM tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor

"TÜRKİYE YOĞUN ÇABA HARCIYOR"

Sullivan, "Türkiye ve Guterres bu alanda yoğun çalışıyor. Umarız bir sonuç elde edilir." diye konuştu.

Diğer taraftan Rusya'nın "iyimser" olunabilmesi için çok fazla gerekçe sunmadığını aktaran Sullivan, Moskova'nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.