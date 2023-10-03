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Son dakika: ASELSAN ile ROKETSAN'dan yeni anlaşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Son dakika: ASELSAN ile ROKETSAN’dan yeni anlaşma

ASELSAN ile ROKETSAN arasında toplam değeri 4 milyon 900 bin dolar, 5 milyon 233 bin 100 avro ve 55 milyon 262 bin 944 lira olan sözleşmeler imzalandı.

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