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ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA E-DEVLET! Mazot ve gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ödeme tarihleri 2023-2024!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA E-DEVLET! Mazot ve gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ödeme tarihleri 2023-2024!

"Mazot ve gübre desteği yattı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik destekleri devam ediyor. Son dakika haberine göre ödemelerin hesaplara aktarıldığı öğrenildi. İşte, çiftçi destek ödemeler hakkında detaylar...

Mazot ve gübre desteği son dakika 2023! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik destekleri devam ediyor. Son dakika haberine göre ödemelerin hesaplara aktarıldığı öğrenildi. İşte, çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı!

ÖDEMELER HESAPLARA AKTARILDI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere verilecek yeni bir destekle ilgili bilgi aktardı.

Bakan Yumaklı, 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz. "

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