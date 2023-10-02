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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme

Türkiye'nin savunma sanayiinde güçlü markaları ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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