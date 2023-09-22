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ASELSAN'da Ercümend Arvas Yönetim Kurulu Başkanı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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ASELSAN’da Ercümend Arvas Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri, elektronik harp, devreler ve sistemler teorisi gibi alanlarda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercümend Arvas, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

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