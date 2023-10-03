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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girilmesiyle Aile Destek Paketi ödeme tarihi de gündeme geldi. 4 farklı gelir aralığında değişen tutarlarda gerçekleştirilen ödemeler 12 ay boyunca devam edecek. İşte konu hakkında detaylar...

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Programı Ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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