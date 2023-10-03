"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...