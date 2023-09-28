Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet üzerinden şifre alınacak...





ÖZEL ALANLAR OLACAK

Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Örneğin Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak. Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.