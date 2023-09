Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet üzerinden şifre alınacak...

40'TAN FAZLA TELEFONA VERGİ DESTEĞİ VAR

Teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de üretilen ve destek sağlanacak bazı akıllı telefonlar şöyle:

- SAMSUNG: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

- XIAOMI (REDMI): 12C, 10, 12, NOTE 12,

- GENERAL MOBILE: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

- REEDER: S23 PRO MAX

- OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

- CASPER (VİA): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus

