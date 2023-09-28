Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet üzerinden şifre alınacak...
Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin detayları netleşti. Üniversiteli gençlere e-Devlet üzerinden bu destekle ilgili bir şifre tanımlanacak. Bu şifre ile beraber vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alınabilecek. 40'tan fazla telefon modeli destek kapsamında bulunurken, gençlere 10 gb internet de ücretsiz olarak verilecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örgün eğitimdeki 7 milyon üniversiteli gence verdiği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesinin detayları belli olmaya başladı. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek. Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.
HAKEDENE ŞİFRE VİRELECEK
Edinilen bilgilere göre; eğitimi devam eden üniversiteli gençlere E-devlet üzerinden vergisiz telefon ve bilgisayar almayı hak ettiklerini gösteren bir şifre tanımlanacak. E-devlet üzerinden kendine tanımlanan şifreyi öğrenen öğrenci, bu şifre ile e-ticaret platformlarından ya da teknoloji mağazalarından vergisiz şekilde cep telefonu veya bilgisayar alabilecek. Çalışmanın yüksek lisans, doktora ve açıköğretim öğrencilerini kapsamaması planlanıyor.
ÖZEL ALANLAR OLACAK
Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Örneğin Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak. Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.
DETAYLAR AÇIKLANACAK
Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.
BAŞKASI İÇİN ALINAMAYACAK
Öğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.
ÖĞRENCİLER NASIL BAŞVURACAK?
- E-devlet üzerinden üniversite öğrencilerine şifre tanımlanacak.
- Öğrenci, şifresi ile e-ticaret firmaları ya da teknoloji mağazalarından alışveriş yapabilecek.
- Destek, Türkiye'de üretim yapan 13 telefon markasını kapsıyor.
- Tüm detaylar Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulacak.
- Destekten 7 milyon öğrenci yararlanacak.
- Öğrencinin telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını BTK denetleyecek.
- Telefonun yanında 10 GB internet de cepte.
10 GB İNTERNET DE BEDAVA
Vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin yanı sıra öğrencilerin internet ihtiyacı da unutulmadı. Öğrencilere bir yıl boyunca 10 GB internet desteği de sağlanacak. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli öğrenciler, bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt (GB) internet kullanabilecek. Öğrenciler, bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden edinebilecek.
BİLGİSAYARDA ONLARCA MODEL GÜNDEMDE
Öte yandan, örgün öğretimdeki gençlere sağlanacak vergisiz bilgisayar desteğinde de çalışmalar devam ediyor. Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modelleri gibi onlarca bilgisayarın dahil olması bekleniyor.
40'TAN FAZLA TELEFONA VERGİ DESTEĞİ VAR
Teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de üretilen ve destek sağlanacak bazı akıllı telefonlar şöyle:
- SAMSUNG: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33
- XIAOMI (REDMI): 12C, 10, 12, NOTE 12,
- GENERAL MOBILE: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro
- REEDER: S23 PRO MAX
- OMIX: X3, X5, X400, X600, X700
- CASPER (VİA): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?
- 7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...
- AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?
- Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...
- Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...
- Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...