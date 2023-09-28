Türkiye’nin büyük başarısı: Dış hat uçuş ağı 20 yılda 5 kat arttı

HAVA YOLUYLA SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 182 MİLYONU GEÇTİ

Hava yolunda 2003'te toplam 34 milyon 443 bin 655 olan yolcu sayısı, geçen yılın sonunda 182 milyon 333 bin 844'e ulaştı.

İç hatlarda 9 milyon 147 bin 439 olan yolcu trafiği, geçen senenin sonu itibarıyla 78 milyon 670 bin 30'a yükseldi. Dış hatlarda ise 2003'te 25 milyon 296 bin 216 olan yolcu trafiği, 2022'de 103 milyon 277 bin 976'ya çıktı. 2022 sonu itibarıyla toplam yolcu sayısı 182,3 milyonu aştı. Bu yılın ağustos sonu itibarıyla 143 milyon 359 bin 903 kişi hava yoluyla seyahat etti.