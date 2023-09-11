İstanbul Havalimanı Güney Kore’den 3 ödülle döndü

"MÜŞTERİ DENEYİMİ AÇISINDAN ZİRVEYİ HEDEFLERKEN; ASIL MOTİVASYONUMUZ İSE YOLCULARIMIZA KENDİLERİNİ 'DEĞERLİ' HİSSETTİRMEK"

Müşteri memnuniyeti için bir havalimanında olması gereken en önemli etkeni anlatan Samsunlu, "Birçok etken var bunları sıraya dizmek çok doğru değil. Ama benim bakış açımda en önemli etken kapasite. Neden kapasite? Siz havalimanınızın terminalinde veya hava tarafında fazla kapasiteniz yoksa ya da az kapasitede çok fazla yolcuya, uçağa hizmet veriyorsanız o zaman havalimanında müşteri memnuniyetini yukarıya çekmeniz çok zordur. Bugün dünyadaki kalabalık havalimanlarına bakın. İnsanların mecburiyetten dolayı kullandığını görürsünüz. Bizler monopol varlıklarız. Monopol varlıklarda yolcu gelmek zorunda çünkü başka bir alternatifi yok. Eğer müşteri memnuniyeti onlar için önemliyse bu monopol olma gücünü havalimanlarının kullanmamasını öneriyorum. Çünkü kapasite olmazsa ne yolcular ne de uçaklar istedikleri performansı, keyfi ve deneyimi havalimanında yaşayamazlar. Müşteri memnuniyetini yukarı çekmek için kapasite dışında ne gerekiyor? Birincisi yönetim seviyesinde bu işe kafa koymak gerekiyor. Biz bunu çok net bir şekilde yaptık. İkincisi sahadaki personelinizi, sizin müşteri memnuniyeti stratejinize, hedefinize ve yol haritanıza inanması, inandırılması gerekiyor. Bunun içinde çok ciddi bir iç iletişim gerekiyor. Bizim bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu iç iletişimle çalışanlarımıza geçirdiğimiz yol haritamızı, stratejimizi ve hedeflerimizi onları güçlendirerek de sahada yolcularımıza ve paydaşlarımıza hem bir çözüm ortağı hem de bir yol gösterici olmalarını bekliyoruz. Onda da belli bir yol kat ettik. Biz bu müşteri memnuniyetine Türk misafirperverliğiyle başladık. Şuan biz Türk misafirperverliği versiyon ikiyi geliştiriyoruz. Versiyon biri bitirdik kendimizce daha üst versiyona şirketimizi taşıyoruz. Üçüncü önemli konu da paydaşlarla beraber bu yolu yürümek zorundasınız. Havalimanında yaptığımız operasyonlar bir zincirden oluşuyor. Burada sizin gücünüz aslında o zincirdeki en zayıf halka oluyor. Bizim sadece kendimizi müşteri memnuniyetinde en üst düzeye çekmemiz yetmiyor. Bizimle beraber bu havalimanın ana paydaşlarının Türk Hava Yolları'nın, Devlet Hava Meydanlarının ve diğer hizmet kuruluşlarının aynı yönde aynı tutkuyla bu müşteri memnuniyetini sahiplenmesi gerekiyor. Müşteri deneyimi açısından zirveyi hedeflerken; asıl motivasyonumuz ise yolcularımıza kendilerini 'değerli' hissettirmek" ifadelerini kullandı.

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