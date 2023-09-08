İstanbul Havalimanı rakiplerini solladı! Avrupa’nın en yoğunu

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1382 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1377 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.