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İstanbul Havalimanı rakiplerini solladı! Avrupa'nın en yoğunu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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İstanbul Havalimanı rakiplerini solladı! Avrupa’nın en yoğunu

Son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı 21-27 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle takip etti.

İstanbul Havalimanı, 21-27 Ağustos'ta günlük ortalama 1523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 21-27 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1382 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1377 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Söz konusu rapora göre, Türk Hava Yolları bu tarihlerde günlük ortalama 1642 uçuş gerçekleştirdi.

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