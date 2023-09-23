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THY'nin büyüme hedefi CNN International'da açıklandı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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THY’nin büyüme hedefi CNN International’da açıklandı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN International kanalına verdiği röportajda şirketin büyüme hedeflerini anlattı.

Tanıtım faaliyetleri için ABD'de bulunan Bolat, bu kapsamda gazeteci Richard Quest'in sorularını yanıtladı.



HAFTALIK 139 UÇUŞ

THY'nin mevcut pazar payında ABD destinasyonunun çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Bolat, halihazırda 12 destinasyona haftalık 139 uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti.

THY'NİN HEDEFİ

Bolat, İstanbul üzerinden 5 kıtayı birbirine bağladıklarını ve başarılı transit yolcu taşıma performansını daha da geliştirmenin yanı sıra Türkiye varışlı yabancı yolcu trafiğini de artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"THY DÜNYANIN EN GENİŞ ULUSLARARASI UÇUŞ AĞINA SAHİP HAVA YOLU ŞİRKETİ"

THY'nin dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan hava yolu şirketi olduğuna vurgu yapan Bolat, "Başarımızın ana unsurlarından biri, kapsamlı uçuş ağımız. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip hava yolu şirketi olarak öncelikli hedefimiz insanları birbirine ulaştırmak. Yoğunluk ve kapasite bakımından dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan transfer merkezimiz üzerinden yolcularımıza en iyi aktarma olanağını sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN ULUSAL BAYRAK TAŞIYICISISIYIZ"

THY'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Bolat, "Ülkemizin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak, ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı, varış noktası Türkiye olan daha fazla yolcuyu taşıyarak artırmayı hedefliyoruz." dedi.

ABD'LİLERİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Bolat, ABD'lileri, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve çevresindeki 11 arkeolojik alandan oluşan Taş Tepeler'i görmeleri için Türkiye'ye davet etti.

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