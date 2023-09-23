THY’nin büyüme hedefi CNN International’da açıklandı

"THY DÜNYANIN EN GENİŞ ULUSLARARASI UÇUŞ AĞINA SAHİP HAVA YOLU ŞİRKETİ"

THY'nin dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan hava yolu şirketi olduğuna vurgu yapan Bolat, "Başarımızın ana unsurlarından biri, kapsamlı uçuş ağımız. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip hava yolu şirketi olarak öncelikli hedefimiz insanları birbirine ulaştırmak. Yoğunluk ve kapasite bakımından dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan transfer merkezimiz üzerinden yolcularımıza en iyi aktarma olanağını sunuyoruz." ifadelerini kullandı.