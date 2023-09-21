Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Gözler PPK toplantısında! Ekonomistlerden flaş tahmin
Son dakika haberi | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Saat 14.00'te açıklanacak PPK toplantısı kararı sonrası politika faiz oranı da netleşecek. Piyasaların günlerdir merakla beklediği karar öncesi ekonomistlerin tahminleri de netleşti. Peki Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Politika faizi ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti. Piyasa faiz kararının yanında karar metninde enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajları da yakından takip edecek.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın son üç aydaki toplam faiz artışı 16.5 puana ulaştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler...
REUTERS ANKETİ
Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.
Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.
Anketteki ortalama beklenti ise, faizin yüzde 30'a yükseltilmesi yönünde.
AA FİNANS ANKETİ
AA Finans'ın, 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
BLOOMBERG ANKETİ
ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin bu haftaki faiz kararına dair ortalama beklentisi, 500 baz puanlık artış yönünde oldu.
BARCLAYS TAHMİNİ
İngiliz banka Barclays, piyasadaki genel beklentilerin aksine bu hafta TCMB'den 250 baz puanlık sınırlı faiz artışı bekliyor.
Barclays analistleri, çok daha keskin bir hamleyi ihtimal dışı görmese de, ağustos ayında gerçekleştirilen beklenti üzeri faiz artırımının ardından "kademeli artışlar" beklediklerini söylediler.
JPMORGAN TAHMİNİ
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, TCMB'nin eylül ve ekimdeki para politikası kurulu toplantılarında TCMB'den 500'er baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.
STANDARD CHARTERED TAHMİNİ
TCMB'nin kısa vadede hızla yükselen enflasyona ve artan dış dengesizliklere odaklanmaya devam edeceğini öngören İngiliz banka Standard Chartered, TCMB'nin 21 Eylül toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediklerini bildirdi.
HSBC TAHMİNİ
HSBC, Türkiye'de politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine yükseltti. Banka 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4,4 seviyesinde tuttu.
TCMB BEKLENTİ ANKETİ
TCMB'nin piyasa anketinde katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, eylül anketinde yüzde 29,26 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken eylül anketinde yüzde 30,0 oldu.
YABANCI EKONOMİSTLERDEN TAHMİN
Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulundu.
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin politika faizinde ise 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.
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