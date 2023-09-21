Milyonlara en az 33 bin TL! Memur ve memur emeklisinin zam hesabı değişti! Ocak müjdesi erken geldi
Son dakika haberine göre milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ocak ayı zam müjdesi erken geldi. Bakan Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 33 bin TL seviyesinde olacağını belirtirken, enflasyon tahminine göre zam hesaplamaları da değişti. Memur emeklilerinin maaşlarının da en düşük 15 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor. İşte yeni hesaplama...
Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları sürerken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı netleşmeye başladı.
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır.
En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.
2 FARKLI TAHMİN VAR
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik zammına eklenecek fark, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Orta Vadeli Program'da 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.
Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76, buna bağlı olarak memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96'ya ulaşacak. Memurların ve emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı da bu durumda yüzde 49.46'yı bulacak.
Bu artışın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 32 bin 906 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 762 liraya ulaşacak.
KİM, NE ALACAK?
Enflasyon farkı için bir tahmin de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı anketine göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak.
Bu durumda da memurlar ve emekliler yüzde 31.71 fark alacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak.
En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 346 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 959 liraya çıkacak.
OVP'YE GÖRE ZAM HESABI
- 2023 yılı enflasyon tahmini: % 65
- 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 37.76
- Enflasyon farkı: % 29.96
- Ocak ayı zam oranı: % 49.46
- En düşük memur maaşı: 32.906,61 TL
- En düşük memur emeklisi maaşı: 14.762,25 TL
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI
- 2023 yılı enflasyon tahmini: % 67.22
- 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 39.61
- Enflasyon farkı: % 31.71
- Ocak ayı zam oranı: % 51.46
- En düşük memur maaşı: 33.346,95 TL
- En düşük memur emeklisi maaşı: 14.959,80 TL
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