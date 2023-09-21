Milyonlara en az 33 bin TL! Memur ve memur emeklisinin zam hesabı değişti! Ocak müjdesi erken geldi

Bu durumda da memurlar ve emekliler yüzde 31.71 fark alacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak.

En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 346 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 959 liraya çıkacak.