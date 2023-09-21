Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

Anketteki ortalama beklenti ise, faizin yüzde 30'a yükseltilmesi yönünde.