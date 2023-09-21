Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...
"Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Ağustos ayında politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25'e yükseltmişti. Merkez Bankası faiz kararı eylül ayında artıp artmayacağı ise merak edilenler arasına girdi. İşte, Merkez Bankası faiz kararı...
"Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...
Yarın saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti. Piyasa faiz kararının yanında karar metninde enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajları da yakından takip edecek.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın son üç aydaki toplam faiz artışı 16.5 puana ulaştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler....
REUTERS ANKETİ
Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.
Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.
Anketteki ortalama beklenti ise, faizin yüzde 30'a yükseltilmesi yönünde.
AA FİNANS ANKETİ
AA Finans'ın, 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
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