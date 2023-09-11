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Okul servis ücretleri hesaplama 2023-24 | Kısa-Uzun mesafe öğrenci servisleri ne kadar, kaç TL? Yeni eğitim yılında aylık fiyatlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Okul servis ücretleri hesaplama 2023-24 | Kısa-Uzun mesafe öğrenci servisleri ne kadar, kaç TL? Yeni eğitim yılında aylık fiyatlar...

2023-2024 eğitim yılı, öğrenciler ve veliler için yaklaşırken, okul servis ücretleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle uzun mesafe servis kullanımı gereken öğrencilerin velileri, bu yılki okul servis ücretlerini ve aylık maliyetlerini öğrenmek istiyorlar. Okul servisi ücretleri, taşınacak mesafeye, hizmet veren servis firmasına ve bölgeye göre değişebilir. İşte detayları...

2023-2024 eğitim yılına yaklaşırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul servisi ücretleri de güncellendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da servis ücretleri, taşınacak mesafeye ve hizmet veren servis firmasına göre farklılık göstermektedir. İşte 2023-2024 okul servis ücretleri kısa-uzun mesafe hesaplama...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken

7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 8 TL olarak açıklandı.

Tam gün okul giriş-çıkış saatleri TAM GÜN OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ
İlk gün yoklama alınır mı? İLK GÜN YOKLAMA ALINIR MI?
Okulun ilk günü sivil/serbest gidilir mi? OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL/SERBEST GİDİLİR Mİ?

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