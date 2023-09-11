Okul servis ücretleri hesaplama 2023-24 | Kısa-Uzun mesafe öğrenci servisleri ne kadar, kaç TL? Yeni eğitim yılında aylık fiyatlar...

2023-2024 eğitim yılına yaklaşırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul servisi ücretleri de güncellendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da servis ücretleri, taşınacak mesafeye ve hizmet veren servis firmasına göre farklılık göstermektedir. İşte 2023-2024 okul servis ücretleri kısa-uzun mesafe hesaplama...