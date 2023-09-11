Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Gıpta Ofis ne zaman borsada işlem görecek?
"Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi pay satın alan yatırımcıların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte Gıpta Ofis halka arz için son gelişmeler...
"Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Gıpta Ofis ne zaman borsada işlem görecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketi talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Durumu yakından takip edenler sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte son gelişmeler...
GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.
Buna göre şirketin halka arz sonuçlarının 11 veya 12 Eylül 2023 tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
GIPTA OFİS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gıpta Ofis, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ SONA ERDİ! (GIPTA) GIPTA OFİS HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.
Gıpta Ofis halka arz tarihleri 6-7-8 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün sürdü.
Buna göre, 6 Eylül Çarşamba günü başlayan talep toplama işlemleri, 8 Eylül Cuma günü sona erdi.
GIPTA OFİS HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?
Gıpta Ofis hisse kodu #GIPTA olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Gıpta Ofis halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.
GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Gıpta Ofis hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Gıpta Ofis ne zaman borsada işlem görecek?
- DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2023 | ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? DGS ek yerleştirme ne zaman? sonuc.osym.gov.tr
- 2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?
- 11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? Okulun 1. günü ders var mı, yok mu? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Okul servis ücretleri hesaplama 2023-24 | Kısa-Uzun mesafe öğrenci servisleri ne kadar, kaç TL? Yeni eğitim yılında aylık fiyatlar...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
- 11 Eylül saldırı olayı nedir, kaç yılında, saat kaçta gerçekleşti? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısını kim yaptı, kaç kişi öldü?
- Tam gün okul giriş-çıkış saatleri 2023-24 | Sabahçı-Öğlenci-Tam gün... Okullarda il ders ve son saat kaçta? Açılış-kapanış vakitleri...
- Okulun ilk günü sivil/serbest gidilir mi? 11 Eylül 2023 okula öğrenciler kıyafetle mi, ünaformayla mi gidecek?
- Okullarda sınav haftası ne zaman, tarih açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon sorusu! İllerin listesi...