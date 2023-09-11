Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Gıpta Ofis ne zaman borsada işlem görecek?

GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Buna göre şirketin halka arz sonuçlarının 11 veya 12 Eylül 2023 tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.