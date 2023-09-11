Zorunlu afet sigortası geliyor! Politika ve tedbirler 32 başlıkla sıralandı

İnşaat süresi içinde şirket iflas eder, konutlar sahiplerine teslim edilmezse devreye sigorta girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedel tüketiciye ödenecek ya da inşaatın tamamlanması sağlanacak. İnşaat kalitesinin yükseltilmesi için yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak. Afet yönetimiyle bağlantılı sermaye piyasası ürünleri yaygınlaştırılacak.