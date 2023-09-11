İlk gün yoklama alınır mı? 2023-2024 11 Eylül Pazartesi devamsızlık yazılır mı? İlk hafta okula gitmek zorunlu mu?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okulun ilk haftasında neler yapmaları gerektiği konusunda araştırmalar yapmaktadır. Özellikle okulun ilk gününe dair merak edilen konulardan biri de yoklama alınıp alınmayacağıdır. Okulların ilk haftası genellikle öğrencilerin yeni döneme adaptasyonu için ayrılmıştır ve bu haftada öğrencilere genellikle yoklama alınmaz. Ancak bu, okuldan okula ve öğretmenden öğretmene değişebilir. İşte detaylar...

OKULUN İLK GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun diğer günleri olduğu gibi ilk gün de yoklama alınmaktadır. Son gün ise e-Okul sistemi kapanabileceğinden, devamsızlıklar öğretmenler tarafından işlenmiş olabilir. Öğrencilerin devamsızlık durumları, genellikle e-Okul gibi elektronik sistemler üzerinden takip edilmektedir.