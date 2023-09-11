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İlk gün yoklama alınır mı? 2023-2024 11 Eylül Pazartesi devamsızlık yazılır mı? İlk hafta okula gitmek zorunlu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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İlk gün yoklama alınır mı? 2023-2024 11 Eylül Pazartesi devamsızlık yazılır mı? İlk hafta okula gitmek zorunlu mu?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okulun ilk haftasında neler yapmaları gerektiği konusunda araştırmalar yapmaktadır. Özellikle okulun ilk gününe dair merak edilen konulardan biri de yoklama alınıp alınmayacağıdır. Okulların ilk haftası genellikle öğrencilerin yeni döneme adaptasyonu için ayrılmıştır ve bu haftada öğrencilere genellikle yoklama alınmaz. Ancak bu, okuldan okula ve öğretmenden öğretmene değişebilir. İşte detaylar...

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okulun ilk haftasında neler yapmaları gerektiği konusunda araştırmalar yapmaktadır. Özellikle okulun ilk gününe dair merak edilen konulardan biri de yoklama alınıp alınmayacağıdır. Okulların ilk haftası genellikle öğrencilerin yeni döneme adaptasyonu için ayrılmıştır ve bu haftada öğrencilere genellikle yoklama alınmaz. Ancak bu, okuldan okula ve öğretmenden öğretmene değişebilir. İşte detaylar...

OKULUN İLK GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun diğer günleri olduğu gibi ilk gün de yoklama alınmaktadır. Son gün ise e-Okul sistemi kapanabileceğinden, devamsızlıklar öğretmenler tarafından işlenmiş olabilir. Öğrencilerin devamsızlık durumları, genellikle e-Okul gibi elektronik sistemler üzerinden takip edilmektedir.

İLK GÜN DERS İŞLENİR Mİ?

Okullarda ilk gün genel olarak öğretmenlerin öğrencilerle tanışması, yeni dönemde izlenecek yöntemlerin ve kuralların aktarılması, ders programının paylaşılması gibi faaliyetlerle geçer. Okulun ilk günü, öğrencilerin yeni döneme uyum sağlama, arkadaşlarını tanıma ve derslere başlama fırsatı buldukları bir gün olarak kabul edilir.

Okula telefon getirmek yasaklandı mı? OKULA TELEFON GETİRMEK YASAKLANDI MI?
Okulun ilk günü sivil/serbest gidilir mi? OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL/SERBEST GİDİLİR Mİ?

OKUL SAATLERİ

2023-2024 okul saatlerinde sabahçı öğrenciler 07.30-08.00 saatleri arasında ders başı yaparken, öğlenci öğrenciler ise 12.30-13.30 arasında derslerine başlıyor.

Ancak kesin ve doğru bilgi öğrenim görülecek olan okulun kendisinden öğrenilebilir.

TAM GÜN OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

Tam gün eğitim veren okullarda ise giriş saatleri 08.30-09.00 arasında başlıyor. Okul çıkış saati ise 15.00-15.30 arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 22 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında planlanıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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