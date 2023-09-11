Tam gün okul giriş-çıkış saatleri 2023-24 | Sabahçı-Öğlenci-Tam gün... Okullarda il ders ve son saat kaçta? Açılış-kapanış vakitleri...
Okulların yeni eğitim öğretim dönemi başladı ve öğrencilerin ders saatleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Okul saatleri, okul türüne, sınıf seviyesine ve coğrafi konum gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Her okulun kendi saat düzenlemesi bulunur ve bu bilgiler öğrencilere ve velilere okul tarafından iletilir. İşte detayları...
2023-2024 eğitim öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği bir dönem olarak başladı. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından tekrar sınıflarına döndü ve yeni dönemin ilk günü büyük bir merakla karşıladı. Bu yeni dönemde, öğrencilerin ve velilerin dikkat ettiği önemli konulardan biri de okul saatleri. Okul saatleri, okul türüne, sınıf seviyesine ve coğrafi konuma göre değişkenlik gösterebiliyor.
OKUL SAATLERİ
2023-2024 okul saatlerinde sabahçı öğrenciler 07.30-08.00 saatleri arasında ders başı yaparken, öğlenci öğrenciler ise 12.30-13.30 arasında derslerine başlıyor.
Ancak kesin ve doğru bilgi öğrenim görülecek olan okulun kendisinden öğrenilebilir.
TAM GÜN OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ
Tam gün eğitim veren okullarda ise giriş saatleri 08.30-09.00 arasında başlıyor. Okul çıkış saati ise 15.00-15.30 arasında olacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 22 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında planlanıyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
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- Tam gün okul giriş-çıkış saatleri 2023-24 | Sabahçı-Öğlenci-Tam gün... Okullarda il ders ve son saat kaçta? Açılış-kapanış vakitleri...
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