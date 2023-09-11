Tam gün okul giriş-çıkış saatleri 2023-24 | Sabahçı-Öğlenci-Tam gün... Okullarda il ders ve son saat kaçta? Açılış-kapanış vakitleri...

2023-2024 eğitim öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği bir dönem olarak başladı. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından tekrar sınıflarına döndü ve yeni dönemin ilk günü büyük bir merakla karşıladı. Bu yeni dönemde, öğrencilerin ve velilerin dikkat ettiği önemli konulardan biri de okul saatleri. Okul saatleri, okul türüne, sınıf seviyesine ve coğrafi konuma göre değişkenlik gösterebiliyor.