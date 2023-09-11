Okulun ilk günü sivil/serbest gidilir mi? 11 Eylül 2023 okula öğrenciler kıyafetle mi, ünaformayla mi gidecek?

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin ve velilerin kılık kıyafet konusu önemli bir gündem maddesi haline gelir. Her okul, kendi özel kılık kıyafet yönetmeliğine sahiptir ve öğrencilerden bu kurallara uymaları beklenir. Okulun ilk günü, genellikle öğrencilerin okula nasıl giyinecekleri konusunda bazı soruları gündeme getirir.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL GİDİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğine göre okulun ilk günü okula sivil olarak gidilmez.

11 Eylül Pazartesi günü eğitim kurumunun uyguladığı okul üniforması ile okula gidilmelidir. Eğer okul tamamen serbest kıyafetin uygulandığı bir okul türü değilse öğrenciler, Pazartesi günü okulun resmi kıyafetleriyle okullarda olacak.

Öğrenciler, daha önce kendilerine bildirilen okul kıyafeti ile okula gelecek. Konuyla ilgili gerekli bilgiler okul yönetimlerinden alınabilir.