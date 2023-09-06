Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sonu 2,4,6,8 ile bitenler...

Eylül ayı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak eylül ayı aile destek yardımının da 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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