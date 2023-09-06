Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sonu 2,4,6,8 ile bitenler...
"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı, Eylül ayına yönelik verilecek yardımların tarihleri ve miktarları vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Bu önemli program, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sunarak onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. İşte, sosyal yardım ödeme tarihleri...
"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bir yıl daha uzatıldı. İşte ödeme tarihleri hakkında detaylar!
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulunmuştu.
Eylül ayı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak eylül ayı aile destek yardımının da 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.
AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?
- 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
- Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı?
- Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star'da sürpriz isim: "O bir şampiyon!"
- Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?
- Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...
- Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için sel alarmı! İstanbul ve Kırklareli'nde yağış sürecek mi? Saat verildi! Çok kuvvetli geliyor...
- Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...
- OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor? Maddeleri, içeriğinde neler var?
- Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?