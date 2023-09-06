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Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sonu 2,4,6,8 ile bitenler...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sonu 2,4,6,8 ile bitenler...

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı, Eylül ayına yönelik verilecek yardımların tarihleri ve miktarları vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Bu önemli program, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sunarak onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. İşte, sosyal yardım ödeme tarihleri...

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bir yıl daha uzatıldı. İşte ödeme tarihleri hakkında detaylar!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulunmuştu.

Eylül ayı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak eylül ayı aile destek yardımının da 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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