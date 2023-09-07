Türkiye Yüzyılı’na 7 büyük adım! İkinci basamak emeklilik sistemi geliyor | Dar gelirliye konut seferberliği





2-BEŞERİ SERMAYE VE İSTİHDAM



İŞGÜCÜNDE GÜVENCELİ ESNEKLİK

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek. İş Kanununda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.