TMO fındık alımlarına başladı | 2023 fındık fiyatları ne kadar?

2023 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7 Ağustos'ta toplanmıştı.

3,5 saatlik toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti.