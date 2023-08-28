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TMO fındık alımlarına başladı | 2023 fındık fiyatları ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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TMO fındık alımlarına başladı | 2023 fındık fiyatları ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, bugün itibarıyla merkez ve Tirebolu ilçesinde fındık alımlarını başlattı. Öte taraftan üreticiden ‘devletin desteğine güveniyoruz’ açıklaması geldi. Peki, 2023 fındık fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 ürünü fındık alımına başladı.

Bulancak, Dereli, Güce, Espiye ve Görele ilçelerinde ise üreticiler, 4 Eylül itibarıyla fındıklarını TMO'ya teslim edebilecek.

Fındığını ofise satmak isteyen üreticiler, TMO'nun Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kiraladığı depo önünde sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu.

Piraziz ilçesine bağlı Nefsipiraziz köyünden gelen Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da ürününü TMO'ya teslim ettiğini söyledi.

"DEVLETİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Ürününü TMO'da değerlendirdiğini belirten Aydemir, "900 kilogram ürün teslim ettim. Şu anda piyasaya göre daha iyi fiyatı var TMO'nun. Devletin desteğine güveniyoruz." dedi.

2023 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7 Ağustos'ta toplanmıştı.

3,5 saatlik toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti.

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