Son dakika! Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk." dedi.
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
Bakan Bayraktar, "Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk." dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Arz güvenliği konusunda neler yaptığımızı kısaca anlatabiliriz. İşin özünde şunu söylememiz lazım Türkiye talebi artan nüfusu artan bir ülke. Ülkemizin sanayisi büyüyor, enerji talebi artıyor.
Sadece 7 tane organize sanayide doğalgaz varken bugün 214 sanayi bölgesinde doğalgaz kullanıyor sanayicilerimiz. Bu artan talebi karşılayacak politikalar üretmemiz gerekiyor.
Dolayısıyla temel önceliğimiz ve bu artan talebi arz güvenliğini sağlayacak tedbirler almak var. Hem Karadeniz hem de Gabar keşfini önemli yapan unsurlardan biri dışa bağımlılık.
Türkiye enerjide yüzde 70 dışa bağımlı. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal ediyoruz.
Parasal karşılığı bunun 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolar. Doğalgazda 55 milyar metreküp doğal gaz ithalatımız var. Bunun karşılığı 38,4 milyar dolar.
Geçen sene çok ilginç bir yıldı. Dolayısıyla faturalar daha yüksekti. 38 milyar ton Türkiye kömür ithal etmiş. Bu dışa bağımlılığı azaltmak bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi.
Bundan 20 yıl önce neredeyse sıfır olan rüzgar enerjisini bugün 11 bin megavatın üzerine çıkardı. Güneşte hiç kurulu gücümüz yoktu bugün 10 bin megavatın üzerinde kurulu gücümüz var.
Özellikle petrol ve doğal gazda olan bağımlılığımızı azaltmak için kendi denizlerimizde kendi gemilerimizle arama yapmaya başladık. Bütün bu aramaları kendi filomuz ve gemilerimizle yapıyoruz.
Özellikle Türkiye'de gidilmedik sahalarda arama ve üretim mekanlarına ulaşmaktı. Bu stratejinin sonuçlarını da 2020'den itibaren görmeye başladık.
Bu yıl içerisinde petrolde müjdeli haberi milletimizle paylaştık. Gabar'daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir.
Orada üretim biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibariyle 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız. Nasıl Sakarya'da yeni müjdelere ihtiyacımız varsa aslında Türkiye'nin birkaç tane daha Gabar'a ihtiyacı var açıkçası.
İnşallah Eylül ayında Van'da bir sondaj yapacağız.
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