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SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan yeni rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’dan yeni rekor

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul, mayıs sonunda başladığı yükseliş trendini yeni haftada da bozmadı. Borsada açılış rekoru BİST 100 endeski yeni haftanın ilk işlem saatlerinde yüzde 1,56 artışla 7.837,20 puandan başladı. Saat 11.30 itibarıyla 7.920 puanı aştı yükseliş yüzde 2.68'i buldu.

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