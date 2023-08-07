Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...

Levant fındık, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ve önemli bir tarım ürünü olan fındık çeşitlerinden biridir. Levant fındığı, genellikle Giresun ve Ordu gibi illerde yetiştirilmektedir. Giresun ve Levant fındığı, fındık türlerinin iki ana çeşidini oluşturur ve her birinin kendine özgü lezzet ve kalite özellikleri bulunur. Peki levant fındık ne demek, nedir? 2023 levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 fındık fiyatları...