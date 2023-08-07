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Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...

Levant fındık nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Her yıl fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Giresun ve Levant fındık fiyatları merak edilen önemli konular arasında yer alıyor. Fındık çeşitleri, Giresun ve Levant olarak ikiye ayrılıyor ve her birinin fiyatı sezon öncesi belirleniyor. Peki levant fındık ne demek, nedir? 2023 levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Levant fındık, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ve önemli bir tarım ürünü olan fındık çeşitlerinden biridir. Levant fındığı, genellikle Giresun ve Ordu gibi illerde yetiştirilmektedir. Giresun ve Levant fındığı, fındık türlerinin iki ana çeşidini oluşturur ve her birinin kendine özgü lezzet ve kalite özellikleri bulunur. Peki levant fındık ne demek, nedir? 2023 levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 fındık fiyatları...

LEVANT KALİTE FINDIK NE DEMEK?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir.

Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.

GİRESUN KALİTE FINDIK NEDİR?

Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki Fındık Çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.

2023 FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

Başkan Erdoğan "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.

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