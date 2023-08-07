Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik Kabine Toplantısı! Masada hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.10'da Beştepe’deki Külliye’de toplandı. Kabine'nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı var. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında alınan kararları açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15.10'da Külliye'de toplandı.
Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve dış politika oluşturacak.
Askıya alınan tahıl koridorunun geleceği masaya yatırılacak ve Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmelerinin şifreleri konuşulacak. Ekonomide atılan adımlar ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı JP Morgan toplantısı değerlendirilecek. Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları ve şehir buluşmaları hakkında Başkan Erdoğan'a brifing verecek. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak.
EKONOMİK GELİŞMELER VE PROJELER ELE ALINACAK
Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıyla ilgili gelişmeleri kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomik yönetimin kat ettiği mesafe görüşülecek.
ORTA VADELİ EKONOMİK PLAN
Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde yer alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.
TAHIL KORİDORU VE PUTİN İLE DİYALOG
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve rafa kaldırılan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan-atılacak adımlar konuşulacak.
MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ
Çalışma hayatı kapsamında görüşmelerin başladığı kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların taleplerin değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.
FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER
Fahiş kira artışları ve otomobil stokçuluğu da Kabine'nin gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde. Stokçulukla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
DEPREM KONUTLARININ SON DURUMU
6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alınacak. İstanbul için hazırlanacak yasa teklifi ve çalışmada gelinen aşama Kabine üyelerine anlatılacak. Ekim-kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinde gelinen son noktanın da paylaşılması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta ile dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de görüşülecek. İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik provokasyon ve PKK terör örgütünün propagandası ile İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da gündemde olacak.
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