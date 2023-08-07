Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik Kabine Toplantısı! Masada hangi konular var?







FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER



Fahiş kira artışları ve otomobil stokçuluğu da Kabine'nin gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde. Stokçulukla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.