Toplu sözleşmede geri sayım! Memur maaşları ne kadar olacak? Memura bayram ikramiyesi olacak mı? Kamunun teklifi masaya geliyor
Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İkinci toplantı pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini açıklaması bekleniyor.
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.
GÖZLER İKİNCİ TOPLANTIDA
Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.
KAMU İŞVEREN HEYETİ İLK TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK
Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak.
Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.
Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.
Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 17 AĞUSTOS'TA
Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.
NELER KONUŞULACAK?
Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor.
Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması da masada ele alınacak.
Ayrıca erken emeklilik yolunu açan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak mesleklerin arasına yenilerinin eklenmesinin de müzakere sürecinde karara bağlanması bekleniyor.
GÖZLER TEKLİFLERDE
Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta ise Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunması bekleniyor. Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli.
Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.
İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.
MAAŞLAR NE KADAR ARTAR?
Ocak 2024'te en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun yüzde 35'lik zam teklifine göre 29 bin 700, diğerinin teklifine göre 33 bin 880 liraya yükseliyor. Yine enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13 bin 334, diğerine göre 15 bin 210 liraya ulaşıyor.
FARK DA EKLENECEK
Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararı merakla beklenirken, Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 olarak gerçekleşecek. Oluşan enflasyon farkına toplu sözleşmede belirlenen Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar hesaplanacak.
YÜZDE 35 ARTIŞA GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 35 artış teklifi enflasyon farkı hariç Ocak ayında memur maaşlarına şöyle yansıyacak:
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 43.808,85 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 30.966,30 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.876,30 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.982,90 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.045,10 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.858,75 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 74.194,65 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.694,00 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.714,70 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 31.776,30 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 64.967,40 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.880,05 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 37.287,00 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.608,70 TL
MEMURLARIN YÜZDE 40 + 10 ZAMLI MAAŞLARI
Ocak ayında maaşlara önce yüzde 40 artış, ardından yüzde 10 refah payı içeren teklif, enflasyon farkı hariç memur maaşlarına şöyle yansıyacak:
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.431,40 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 49.974,54 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.113,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 35.324,52 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.353,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.488,52 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.315,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 41.047,16 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.676,40 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 50.244,04 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.335,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.468,50 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 76.942,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 84.636,86 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.016,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 40.717,60 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 46.370,80 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 51.007,88 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.953,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 36.248,52 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 67.373,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 74.110,96 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.468,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.915,02 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 38.668,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 42.534,80 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.186,80 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.605,48 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN YÜZDE 35 ZAMLI AYLIKLARI
Enflasyon farkı hariç yüzde 35 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları şöyle değişecek:
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 48.480,19 TL
GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.908,06 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 tl
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 28.176,19 TL
BAŞKOMİSER (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.504,81 TL
POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.162,25 TL
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
TEKNİSYEN (LİSE -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 14.353,88 TL
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 34.973,44 TL
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 38.272,50 TL
İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,08 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 13.334,06 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN YÜZDE 40+10 ZAMLI AYLIKLARI
Memur emeklilerinin enflasyon farkı hariç yüzde 40+10 zam teklifine göre yeni maaşları şöyle olacak:
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 50.275,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 55.303,33 TL
GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.497,25 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.946,98 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 16.887,50 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 18.576,25 TL
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 29.219,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 32.141,73 TL
BAŞKOMİSER (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 21.264,25 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 23.390,68 TL
POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.909,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.999,90 TL
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
TEKNİSYEN (LİSE -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 14.885,50 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 16.374,05 TL
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 36.268,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 39.895,63 TL
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 39.690,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 43.659,00 TL
İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,08 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 13.827,91 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 15.210,70 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi. Işıkhan Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşmeye ilişkin flaş bir açıklama yaptı.
"MİLLETİMİZDEN GELEN TALEPLERİ HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEVİRMEDİK"
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceklerini anlatan Işıkhan şunları söyledi:
"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik.
7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATTIK
Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.
TARİH VERDİ: TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK
Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."
Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken 81 ilin gelişmişlik seviyesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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