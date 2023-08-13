Ev fiyatlarını düşürecek hamle! Hükümet yeni bir önlem aldı | Boş ofisler konut olacak | İşte merak edilen detaylar

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RUHSAT AŞAMASINDAKİLER DÖNÜŞEBİLİR

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Neşecan Çekici: Konut arzında yaşanan sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yönetmelikte böyle bir değişiklik izni çıkarıldı. İstanbul'da A tipi 6.5 milyon metrekare ofis pazarı var. Bunun yüzde 15'i boş. Ancak her ofisi konuta dönüştürmek çok zor. Çünkü konut için ıslak zemin olarak adlandırdığımız banyo vs gibi alanları yapmanız gerekiyor. Ruhsat aşamasındaki ofisler daha kolay konuta dönüştürülebilir. Bu da yapım aşamasındaki binalar için metrekare açısından ciddi bir kazanç sağlar.