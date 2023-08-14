14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?

Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2023 14:32
Toplu sözleşmede gözler hükümetin teklifinde. Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Hükümetin zam teklifi ne olacak?
Hükümetin zam teklifi ne olacak?
Toplu sözleşmede kritik gün bugün
Toplu sözleşmede kritik gün bugün
Ev fiyatlarını düşürecek hamle!
Ev fiyatlarını düşürecek hamle!
Gözler 14 Ağustos’a çevrildi
Gözler 14 Ağustos'a çevrildi
İlk konut için destek sinyali
İlk konut için destek sinyali
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
İlk konut için destek sinyali
İlk konut için destek sinyali
Milyonların gözü zam görüşmesinde
Milyonların gözü zam görüşmesinde
Altın fiyatlarının seyri ne olur?
Altın fiyatlarının seyri ne olur?
Daha Fazla Video Göster