Toplu sözleşmede gözler hükümetin teklifinde. Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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