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Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor! Toplu sözleşmede anlaşma olacak mı?

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 14:21
Toplu sözleşmede gözler hükümetin teklifinde. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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