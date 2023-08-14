Toplu sözleşmede gözler hükümetin teklifinde! Hükümetin zam teklifi ne olacak?

Toplu sözleşmede gözler hükümetin teklifinde. Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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