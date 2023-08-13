Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri! Gözler 14 Ağustos'a çevrildi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı. Şimdi gözler 14 Ağustos Pazartesi gününe yani yarına çevirildi. Hükümetin zam ve 3'er aylık periyotlarla yapılacak maaş artışı teklifinin yarın netleşmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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