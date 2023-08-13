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Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri! Gözler 14 Ağustos'a çevrildi

A Haber
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Giriş: 13.08.2023 09:38
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı. Şimdi gözler 14 Ağustos Pazartesi gününe yani yarına çevirildi. Hükümetin zam ve 3'er aylık periyotlarla yapılacak maaş artışı teklifinin yarın netleşmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Gözler 14 Ağustos’a çevrildi
Gözler 14 Ağustos'a çevrildi
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