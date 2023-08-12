Ticaret Bakanlığı güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon TL’lik ceza kesti

Son olarak, 2023 yılı temmuz ayı itibari ile ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandı.



BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Tüketicilerimizi güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelenmektedir. Böylece tüketicilerimize Avrupa Birliği seviyesinde koruma sağlanmaktadır.