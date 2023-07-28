Son dakika | Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! Fahiş fiyatlara geçit yok! Rekor ceza
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından stokçuluk ve fahiş fiyata karşı aldıkları önlemleri paylaştı.
Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 28 Temmuz 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU | "Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa"
- Osman Cevdet Akçay kimdir, hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri...
- FATİH KARAHAN KİMDİR? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- Hatice Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA 2023! Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSB sınıflandırma sonuçları e- Devlet ekranı!
- Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...
- Ödemelere ek % 25 zam kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Aşure günü hangi ibadetler yapılır? Aşure orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü çekilecek tesbihler, zikirler, 7 kere okunacak dua...
- Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti 2023 | Aşure günü göze sürme çekmek ne demek, önemi nedir?
- Aşure günü ve Cuma mesajları 2023 | Aşure Günü en güzel, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı selamlaşma sözleri...
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster
- UEFA ülke puan sıralaması 2023-2024 güncel | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?