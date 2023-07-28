Son dakika | Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! Fahiş fiyatlara geçit yok! Rekor ceza

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.