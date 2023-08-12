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TPAO'dan 5 sahaya 5 yıl daha petrol arama ruhsatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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TPAO’dan 5 sahaya 5 yıl daha petrol arama ruhsatı

Türkiye'nin son dönemde hız verdiği petrol arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. TPAO, çeşitli illerde bulunan 5 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.

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