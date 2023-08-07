Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan çevrimiçi toplantı! AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı





EYLÜLDE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELİNECEK



AB ile ticarette yeni diyalog döneminin başladığı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanı Sayın Bolat, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftalarda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına atıfla Türkiye ile AB arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin başlatılmasının beklendiğini, sürecin Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturulması için önem arz ettiğini ifade etmiştir. Taraflar, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması öncesinde Türkiye ile AB arasında ticaret diyaloğunun güçlendirilmesi için bir yol haritası üzerinde mutabık kalmıştır. Bu doğrultuda sayın bakan ve muhatabı Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan sorunları karşılıklı olarak çözümlemek ve ticareti daha ileriye taşıyacak işbirliklerini teknik düzeyde ele almak üzere Ticaret Çalışma Grubu'nun toplanması ve ayrıca bu yıl eylül ayı sonunda Brüksel'de yeniden bir araya gelmek hususlarında mutabık kalmıştır" denildi.

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