Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Hedefimiz piyasalardaki fiyat istikrarı

Prof. Dr. Ömer Bolat, ithalat bağımlılığının azaltılmasının tek yolunun yerli üretimin artırılması olduğu bilinci içerisinde, ülkede üretimi mümkün ve uygun olan ürünlerin üretiminin artırılabilmesi için, diğer Bakanlıkların çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde, Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.





Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımızı artırmak ve ihracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla Bakanlık olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar verdiğimiz destekler sayesinde ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.