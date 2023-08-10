Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye 2023’ün ilk 7 ayında 118 milyon yolcuya hizmet verdi

"2023 yılı 7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplamda ise 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verilmiştir. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir."