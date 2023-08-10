Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!

"Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı 2023 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde her ay politika faizinin belirleneceği toplantının tarihini duyuruyor. Peki, TCMB Ağustos 2023 faiz kararı ne olacak? İşte, detaylar...