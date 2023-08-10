Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Özellikle altın, dolar ve borsa yatırımcıları, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Ağustos ayında gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? İşte ağustos ayı PPK toplantısı tarihi...
"Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı 2023 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde her ay politika faizinin belirleneceği toplantının tarihini duyuruyor. Peki, TCMB Ağustos 2023 faiz kararı ne olacak? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı 27 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.
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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
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